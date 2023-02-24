Ognjen Obradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Obradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Obradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Obradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Obradov 13 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Obradov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Obradov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Obradov'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Obradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Obradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Obradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Obradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2021 yılında Leštane

4 Ağustos 2021 yılında Zarkovo

17 Ocak 2022 yılında Backa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2022 yılında Tekstilac

20 Şubat 2023 yılında TOSK Tesanj

Ognjen Obradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Obradov şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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