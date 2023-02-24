Ognjen Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Obradovic 15 Mart 2000 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Obradović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Obradovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Obradovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 13 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ognjen Obradovic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 12 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Obradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Obradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Haziran 2019 yılında B. Podgorica

13 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

15 Aralık 2019 yılında B. Podgorica

13 Şubat 2020 yılında FK Iskra

Ognjen Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Obradovic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Ognjen Obradovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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