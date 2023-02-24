Ognjen Pelicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Pelicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Pelicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Pelicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Pelicic 5 Şubat 1999 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Peličić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Pelicic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zarko Pelicic yapmaktadır. Ognjen Pelicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ognjen Pelicic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ognjen Pelicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Pelicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Pelicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Pelicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sloboda Uzice

30 Ocak 2018 yılında OFK Petrovac

31 Temmuz 2018 yılında Mornar Bar

30 Ağustos 2018 yılında Partizan II

31 Ağustos 2018 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan II

26 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

26 Ocak 2020 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2021 yılında FK Podgorica

22 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

Ognjen Pelicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Pelicic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Ognjen Pelicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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