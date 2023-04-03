Ognjen Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Popov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Popov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Popov 11 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Popov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ognjen Popov'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ognjen Popov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Popov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Popov şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.