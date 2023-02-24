Ognjen Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ognjen Popovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.