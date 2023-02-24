Ognjen Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Popovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Popovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına - tarihinde katılmıştır. Ognjen Popovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ognjen Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Popovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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