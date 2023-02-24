Ognjen Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Radosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Radosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Radosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Radosevic 1 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Radosevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Radosevic'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ognjen Radosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Radosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Újpest Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Újpest U17
1 Temmuz 2020 yılında Újpest U19
1 Temmuz 2021 yılında Újpest II
17 Ocak 2023 yılında Szentlőrinc SE
30 Haziran 2023 yılında Újpest II
Ognjen Radosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Radosevic şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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