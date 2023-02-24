Ognjen Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Radosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ognjen Radosevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.