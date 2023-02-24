Ognjen Ristanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Ristanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Ristanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Ristanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Ristanovic 13 Ocak 2002 tarihinde Čajniče şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Ristanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Ristanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Ristanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Ristanovic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ognjen Ristanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Ristanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Ristanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Ristanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Macva

6 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Foca

15 Ocak 2023 yılında Zvijezda 09

Ognjen Ristanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Ristanovic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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