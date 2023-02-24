Ognjen Skoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Skoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Skoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Skoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Skoric 2 Mart 1993 tarihinde Gradiška şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Škorić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Skoric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Skoric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Skoric'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Skoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Skoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Skoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Skoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kozara Gradiska

1 Ocak 2013 yılında Donji Srem

30 Ağustos 2013 yılında Kozara Gradiska

1 Ocak 2015 yılında Radnik Bijelj.

19 Ağustos 2015 yılında Tekstilac

24 Ocak 2016 yılında B. Banja Luka

8 Şubat 2017 yılında Kozara Gradiska

18 Temmuz 2017 yılında FK Jedinstvo Zeravica

18 Temmuz 2022 yılında FK Laktasi

Ognjen Skoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Skoric şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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