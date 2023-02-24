Ognjen Soldat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Soldat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Soldat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Soldat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Soldat 6 Mart 2001 tarihinde Mrkonjić Grad şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Soldat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ognjen Soldat'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Soldat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Soldat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Soldat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Soldat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2020 yılında Mrkonjic

Ognjen Soldat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Soldat şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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