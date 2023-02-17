Ognjen Stijepovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Stijepovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Stijepovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Stijepovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Stijepovic 22 Ekim 1999 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Stijepovic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Ognjen Stijepovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Stijepovic'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Stijepovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Stijepovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Stijepovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Stijepovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2016 yılında FK Mladost

3 Ocak 2018 yılında Sampdoria U19

23 Ağu 2019 yılında Pistoiese

30 Haziran 2020 yılında Sampdoria

28 Eylül 2020 yılında Alessandria

27 Ocak 2021 yılında Sampdoria

29 Ocak 2021 yılında Grosseto

30 Haziran 2021 yılında Sampdoria

20 Ağu 2021 yılında Spezia Calcio

27 Ağu 2021 yılında Pistoiese

30 Haziran 2022 yılında Spezia Calcio

1 Eylül 2022 yılında Imolese

16 Ocak 2023 yılında Spezia Calcio

19 Ocak 2023 yılında NS Mura

Ognjen Stijepovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Stijepovic şuan NS Mura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ognjen Stijepovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 11 numaralı formasıyla 30 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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