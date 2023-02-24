Ognjen Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Todorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Todorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Todorovic 24 Mart 1989 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ognjen Todorović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Todorovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporwin Consults yapmaktadır. Ognjen Todorovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ognjen Todorovic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ognjen Todorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Todorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Todorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Todorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2012 yılında M. Petah Tikva

28 Şubat 2013 yılında FK Sarajevo

4 Şubat 2015 yılında Zrinjski Mostar

4 Ocak 2019 yılında Osmanlıspor

24 Temmuz 2020 yılında Zrinjski Mostar

15 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

31 Mayıs 2022 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

11 Şubat 2023 yılında Vrsac

Ognjen Todorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Todorovic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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