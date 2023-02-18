Ognjen Uzelac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Uzelac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Uzelac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Uzelac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Uzelac 30 Temmuz 2005 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Uzelac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Uzelac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Uzelac'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Uzelac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Uzelac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Uzelac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Uzelac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2020 yılında Vrsac U17

1 Temmuz 2022 yılında Vrsac U19

Ognjen Uzelac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Uzelac şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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