Ogou Akichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ogou Akichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ogou Akichi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ogou Akichi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ogou Akichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ogou Akichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ogou Akichi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ogou Akichi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ogou Akichi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ogou Akichi 24 Nisan 1990 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ogou Edmond Akichi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ogou Akichi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Ogou Akichi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ogou Akichi'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ogou Akichi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lamichigan24/

Ogou Akichiboyu ve yaşı kaç

Ogou Akichi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ogou Akichi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ogou Akichi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ogou Akichi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2013 yılında US Roye

1 Ağu 2015 yılında AC Amiens

2 Temmuz 2016 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2017 yılında Paris FC

1 Temmuz 2019 yılında AS Nancy

14 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

Ogou Akichi kimdir

Ogou Akichi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ogou Akichi şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Ogou Akichi nereli

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