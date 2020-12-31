Öğrenci Evi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlayacağı dizilerden birisi olan Öğrenci Evi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Aynı çatı altında dört öğrencinin farklı hikayelerinin konu alındığı dizinin oyuncu kadrosunda da genç ve birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.
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31 Aralık 2020 Perşembe 10:06
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