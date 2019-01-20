Öğrenci kardeşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Tokat'ta annesini kurtarmak isteyen Tıp Fakültesi öğrencisi kardeşini bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi ağabey sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Devegörmez Mahallesi'nde yaşanan cinayet olayının zanlısı Hasan A. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edilmişti. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Devegörmez Mahallesi'nde Yalçın ve Fatma A. çiftinin 4 çocuğundan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi olan Hasan A. (22), dün gece yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle annesinin boğazına bıçak dayarken, sesleri duyan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Sefa A. (20), annesini kurtarmak için odaya girerek olaya müdahale etmişti. Çıkan arbedede kalbinden bıçaklanan Sefa A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, anne de hafif yaralı olarak sevk edildiği hastaneden taburcu edilmişti. Cinayet zanlısı Hasan A. ise Asayiş Şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA