Çağatay Ulusoy "Mücadele Çıkmazı" filmiyle yeniden Netflix'te !Fox TV Ana Haber, Selçuk Tepeli canlı izle | 20 Ekim 2020 SalıDünya Gazeteciler Günü nedir? Ne zaman? Kutlama mesajları2020-2021 İskenderun, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucuMigros Aktüel indirimleri | Migros 18-28 Ekim aktüel ürünler kataloğu2020-2021 Halide Edip Adıvarspor, Ağrı 1970 Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Belediye Kütahyaspor, Çengelköy Futbol Yatırımları maç özeti, maç sonucu2020-2021 Cizre Spor, Somaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Elazığ Karakoçan, Batman Petrol Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Fethiyespor, Karaman Belediyespor maç özeti, maç sonucu
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Öğrenci servis ücretleri 2020 |İstanbul, Ankara, İzmir öğrenci servis ücretleri 2020

Öğrenci servis ücretleri 2020 |İstanbul, Ankara, İzmir öğrenci servis ücretleri 2020

Ülkemizde koronavirüs salgının gölgesinde yüz yüze eğitim başlarken öğrencilerin okula gitmelerini sağlayan servis ücretlerinin fiyatlarında da zam yapıldı. Bu kapsamda servis ücreti tarifesi merak ediliyor. İşte detaylar... Peki Öğrenci servis ücretleri 2020 ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de öğrenci servis ücretleri...

Öğrenci servis ücretleri 2020 |İstanbul, Ankara, İzmir öğrenci servis ücretleri 2020

İstanbul'da okulların açılmadığı dönemde kontak kapatan ve zor günler geçiren servis şoförleri yüz yüz eğitimin başlamasıyla birlikte yeniden işbaşı yapmıştı. Pandeminin getirdiği ekonomik etkiler nedeniyle servis ücretlerinin fiyatlarında değişim istenmişti. İstanbul'da UKOME'nin kararıyla öğrenci servislerinin ücretlerine yüzde 11, 50 oranında zam yapılmıştı. Söz konusu zam servisçileri memnun etmezken pandemi nedeniyle zor günler geçiren öğrenci velileri de zammı çok bularak çocuklarını kendi imkanlarıyla okula getirip götürüyor. Ankara'da ise yüzde 11 ile 13 arasında değişen zam oranında fiyat artışı yapılmıştı. İzmir'de ise yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması UKOME kararıyla onaylandı. Peki Ankara İstanbul ve İzmir'de öğrenci servis ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Öğrenci servis ücretleri 2020 |İstanbul, Ankara, İzmir öğrenci servis ücretleri 2020

ANKARA ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ 2020

Ankara'da servis ücretleri Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdi. Başkentte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

0-3 kilometre 2 bin 30 liradan, 2 bin 275 liraya yükseldi.

6-10 kilometre 2 bin 613 liradan, 2 bin 925 liraya yükseldi.

10- 15 kilometre 3 bin 36 liradan, 3 bin 400 liraya yükseldi.

Öte yandan 15 kilometreyi aşan her kilometre için 67, 50 lira ücret alınacak.

Öğrenci servis ücretleri 2020 |İstanbul, Ankara, İzmir öğrenci servis ücretleri 2020

İZMİR ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ 2020

İzmir'de öğrenci servis ücretlerine yüzde 11-11,5 oranında zam yapılması Büyükşehir Belediyesine bağlı UKOME tarafından kabul edildi. Yeni zamlı tarife şu şekilde:

Kilometre                     Eski tarife          Zamlı tarife

0-3 kilometre                     226 TL                250 TL

0-6 kilometre                     277 TL                306 TL

0-10 kilometre                   294 TL                325 TL

0 -15 kilometre                  348 TL                385 TL

0-20 kilometre                   418 TL                462 TL

0 - 25 kilometre                 469 TL                518 TL  

0-30 kilometre                   514 TL                568 TL

0 - 35 kilometre                 537 TL                593 TL

0- 40 kilometre                  571 TL                631 TL

Öğrenci servis ücretleri 2020 |İstanbul, Ankara, İzmir öğrenci servis ücretleri 2020

İSTANBUL ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ 2020

İstanbul'da servis ücretlerine UKOME kararıyla yüzde 11,5 oranında zam yapılmıştı. Buna göre zam tarihe şu şekilde olacak.

Kilometre                      Zamlı tarife

0-1 kilometre                     271 TL

1 - 3 kilometre                   297 TL

3-5 kilometre                     322 TL

5-7 kilometre                     335 TL               

7-9 kilometre                     409 TL                

9 -11 kilometre                  409 TL                

11-13 kilometre                 471 TL                

13 -15 kilometre                495 TL              

SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

Ödeyeceğiz  öğrenci servis ücretini hesaplamak için linke tıklayınız. 

Servis ücretinizi hesaplamak için linke tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT