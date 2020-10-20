Öğrenci servis ücretleri 2020 |İstanbul, Ankara, İzmir öğrenci servis ücretleri 2020

İstanbul'da okulların açılmadığı dönemde kontak kapatan ve zor günler geçiren servis şoförleri yüz yüz eğitimin başlamasıyla birlikte yeniden işbaşı yapmıştı. Pandeminin getirdiği ekonomik etkiler nedeniyle servis ücretlerinin fiyatlarında değişim istenmişti. İstanbul'da UKOME'nin kararıyla öğrenci servislerinin ücretlerine yüzde 11, 50 oranında zam yapılmıştı. Söz konusu zam servisçileri memnun etmezken pandemi nedeniyle zor günler geçiren öğrenci velileri de zammı çok bularak çocuklarını kendi imkanlarıyla okula getirip götürüyor. Ankara'da ise yüzde 11 ile 13 arasında değişen zam oranında fiyat artışı yapılmıştı. İzmir'de ise yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması UKOME kararıyla onaylandı. Peki Ankara İstanbul ve İzmir'de öğrenci servis ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

ANKARA ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ 2020

Ankara'da servis ücretleri Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdi. Başkentte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

0-3 kilometre 2 bin 30 liradan, 2 bin 275 liraya yükseldi.

6-10 kilometre 2 bin 613 liradan, 2 bin 925 liraya yükseldi.

10- 15 kilometre 3 bin 36 liradan, 3 bin 400 liraya yükseldi.

Öte yandan 15 kilometreyi aşan her kilometre için 67, 50 lira ücret alınacak.

İZMİR ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ 2020

İzmir'de öğrenci servis ücretlerine yüzde 11-11,5 oranında zam yapılması Büyükşehir Belediyesine bağlı UKOME tarafından kabul edildi. Yeni zamlı tarife şu şekilde:

Kilometre Eski tarife Zamlı tarife

0-3 kilometre 226 TL 250 TL

0-6 kilometre 277 TL 306 TL

0-10 kilometre 294 TL 325 TL

0 -15 kilometre 348 TL 385 TL

0-20 kilometre 418 TL 462 TL

0 - 25 kilometre 469 TL 518 TL

0-30 kilometre 514 TL 568 TL

0 - 35 kilometre 537 TL 593 TL

0- 40 kilometre 571 TL 631 TL

İSTANBUL ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİ 2020

İstanbul'da servis ücretlerine UKOME kararıyla yüzde 11,5 oranında zam yapılmıştı. Buna göre zam tarihe şu şekilde olacak.

Kilometre Zamlı tarife

0-1 kilometre 271 TL

1 - 3 kilometre 297 TL

3-5 kilometre 322 TL

5-7 kilometre 335 TL

7-9 kilometre 409 TL

9 -11 kilometre 409 TL

11-13 kilometre 471 TL

13 -15 kilometre 495 TL

SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

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