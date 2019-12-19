Öğrenci servisi alev alıp patladı!
Aydın Efeler'de, seyir halinde giden bir öğrenci servisi alev alıp bomba gibi patladı. Servis şoförünün yangını fark edip öğrencileri tahliye etmesi facia yaşanmasını önledi.
Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi.
İstasyon Bulvarı’nda seyir halinde olan bir öğrenci servisi, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle nedeniyle alev aldı.
ARAÇTA BÜYÜK BİR PATLAMA YAŞANDI
Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören şoför, öğrencileri tahliye etti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye intihal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlayacağı sırada araçta büyük bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle, aracın kırılan camları çevreye saçıldı.
Etiketler : Efeler, Aydın, öğrenci servisi, patlama
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT