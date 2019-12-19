Öğrenci servisi alev alıp patladı!

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi.

İstasyon Bulvarı’nda seyir halinde olan bir öğrenci servisi, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle nedeniyle alev aldı.

ARAÇTA BÜYÜK BİR PATLAMA YAŞANDI

Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören şoför, öğrencileri tahliye etti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye intihal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlayacağı sırada araçta büyük bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle, aracın kırılan camları çevreye saçıldı.