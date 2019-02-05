Öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 19 yaralı

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, özel halk otobüsü ile öğrencilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Kazada 15'i öğrenci, 4'ü halk otobüsü yolcusu 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Karesi'ye bağlı Toygar Mahallesi'nde meydana geldi. Yan sokaktan ana yola inmeye çalışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 BF 665 plakalı özel halk otobüsü ile ana yolda seyir halindeki sürücüsünün ismi bilinmeyen 10 S 454 plakalı öğrenci servisi minibüsü çarpıştı. Kazada 15'i öğrenci, 4'ü halk otobüsü yolcusu 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA