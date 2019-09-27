Öğrenci servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı. Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 24 kişi yaralandı.

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Trabzon Araklı'da öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpıştı. Kazada aralarında öğrencilerin de yer aldığı 24 kişi yaralandı. Kaza, Araklı-Bayburt kara yolu Dulköy Köprüsü mevkisinde oldu. Seyir halindeki Hüseyin Aslantürk'ün sürdüğü 61 S 5662 plakalı öğrenci servisi ile Ömer Lütfü Bayram yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi çarpıştı. Yaralanan 24 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş makinesi operatörü gözaltına alındı. Etiketler : Trabzon, araklı



