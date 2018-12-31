Öğrenci servisinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, öğrenci servisinin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gerenkova Mahallesi Öğretmen Evleri önünde meydana geldi. Feti Deniz (94) yolun karşısına geçmeye çalışırken, geri manevra yapan Murat K. (40) yönetimindeki 09 P 5531 plakalı öğrenci servisinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra servis sürücüsü Murat K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA