Öğrenci servisleri ilk kongrelerini yaptı

SS. Zonguldak Personel ve Öğrenci Taşıma Servisleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ilk Olağan Genel Kurulu'nu yaptı.

SS. Zonguldak Personel ve Öğrenci Taşıma Servisleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifin binasını önünde yapılan kongre saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla başladı. Kooperatifin kuruluş bilançosu ve gelir gider cetvelleri ile yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak görüşüldü. 2019 yılı tahmini bütçe belirlendi ve yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildi.

Kooperatifin çalışmalarını sürdürebileceği yer konusunda gerekli çalışmaların yapılması, araç alımı, üye olunması konusunda ve gündemde bulunan diğer konularda da yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Dilek ve temennilerin ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda, seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Armağan Öztürk ve yönetimi, üyelerin oylarının tamamını alarak tekrar seçildi.

Yeniden başkanlığa seçilen mevcut başkan Armağan Öztürk, kongre sonunda şunları söyledi: "Yapılan bu ilk genel kurulda personel ve öğrenci kooperatifi bir hürriyet kazanmıştır. Tüm servis camiamız için hayırlı olsun. Tüm servisçi arkadaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için aramızda görmek isteriz. Bizi yalnız bırakmayan desteklerini esirgemeyen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Tekrar beni bu görece getiren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA