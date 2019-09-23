Öğrenci servislerine “mobil” denetim

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının uygulamaya soktuğu "mobil yazılım" sayesinde 6 bin okul servis aracının tüm bilgileri, denetim sağlayan polis ve zabıta memurlarının telefonlarına yüklendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin okul servislerinde güvenle taşınabilmesi amacıyla polis-zabıta iş birliğinde bir ilke imza attı. Bünyesinde kayıt altına alınan 6 bin okul servis aracının bilgilerine özel bir "mobil yazılım" uygulamasıyla hızlı erişim sağlayan Ulaşım Daire Başkanlığı, denetimlerini polis ve zabıta ekipleriyle birlikte sürdürüyor.

Koltuk sayısı, emniyet kemeri

2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu Servis Araçları Yönetmeliği ve Samsun Valiliği ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki polis ve zabıta ekipleriyle ortak yapılan uygulamada Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Mobil Bilgi Sistemi" üzerinden çok sayıda okul servis aracının Plaka Tescil Belgesi'ni denetledi ve sisteme kayıtlı olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca servis araçlarının koltuk sayısının tam olup olmadığı, koltuk haricinde oturma malzemesi kullanılıp kullanılmadığı ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol edildi. Yönetmelik ve kurallar dışı hareket eden servis sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Servis işletmecilerine çağrı

Eğitim dönemi boyunca devam edecek olan okul servisi denetimlerine ilişkin bilgi veren Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Mesut Şahin, geleceğin teminatı olan çocukların okullarına ve evlerine güvenle ulaşabilmeleri için mücadele ettiklerini belirterek, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü olarak 2 trafik polis memuru ve 3 zabıtamızla okul servis araçlarını denetliyoruz. Kontrollerimizde araca ilişkin eksik taşıma belgesi veya herhangi bir plaka tesciline, yardımcı personele, koltuk dışında farklı oturma malzemesi ve emniyet kemerleri varlığına bakıyoruz. Eksiklik veya ihmal varsa cezai işlem yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ediyoruz. Takmamışsa onlara yardımcı oluyor ve emniyet kemeri takmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Servis bilgileri cep telefonunda

Mobil Bilgi Sorgulama Yazılım Sistemi hakkında bilgi veren Şahin, "Denetim ekibimizin telefonlarına mobil uygulamamızı yükleyerek, belediyemizin kayıtlarında bulunan yaklaşık 6 bin servis aracının bilgilerine erişim sağlıyoruz. Bu sistem sayesinde denetimlerimizi daha hızlı, etkili ve verimli şekilde yapabilme imkanına kavuştuk" diye konuştu.

Bin 229 araca para cezası

Öte yandan, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yapılan denetimlerinde 4 bin 350 okul servisi kontrol edilirken, uygunsuz öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edilen bin 229 araca 170 bin 443 lira idari para cezası kesildi. 8 araç trafikten men edildi, 2 adet sahte Güzargah İzin Belgesi ile taşımacılık yapan sürücü ise adli makamlara sevk edildi. 2019 yılı Ocak ayından bugüne kadar 4 bin 510'u zabıta ve 940'ı polis tarafından olmak üzere toplam 5 bin 450 araç kontrol edildi, 977 araca 119 bin 661 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA