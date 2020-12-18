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  3. Öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirdiler! 53 kişiye 166 bin 950 lira ceza kesildi

Öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirdiler! 53 kişiye 166 bin 950 lira ceza kesildi

Trabzon'da özel bir öğrenci yurdunda kumar oynayanlara yapılan baskında 53 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlal etmelerinden dolayı 166 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.

Öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirdiler! 53 kişiye 166 bin 950 lira ceza kesildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akçaabat ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumarhaneye çevrilen yurtta kumar oynayan 53 kişi suçüstü yakalandı.

Yakalanan kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 166 bin 950 lira para cezası uygulandı. Yurtta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile kumar malzemeleri ele geçirildi.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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