Öğrenciler, 15 Temmuz Destanını yerinde görecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitleri anma gezisi gerçekleştirildi.

Gezide 155 öğrenci, Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek. Ankara'da TBMM ve Anıtkabir'i gezecek olan öğrenciler, İstanbul'da Sultan Ahmet Cami'yle Şehitler Köprüsü'nü görecek, 15 Temmuz Şehitler Derneğinde şehit ailelerin acısını paylaşacak. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz karanlık geceyi yeni nesle anlatmak için gezi programı organize etti. 3 gün sürecek gezi, Niğde, Ankara ve İstanbul illeriyle sınırlandırılacak. Gençlere 15 Temmuz ruhunu yaşatmayı, doğru mesajlarla gençleri bilgilendirmeyi, vatan hainlerinin yaptıklarını yerinde görmeyi hedefleyen Büyükşehir Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, kendi öz değerlerine sahip çıkarak, milli ve manevi duyguları pekiştirecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Gezisi programına katılan 155 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi önünden 4 otobüsle hareket etti. Gaziantep merkez ve ilçelerden gelen lise öğrencileri, önce Niğde'ye Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine, sonra Ankara TBMM ve Anıtkabir'e son olarak İstanbul'da Sultan Ahmet Cami, Şehitler Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Derneğine gidecek. Yola çıkmadan önce Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda öğrencilere seslenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin halkın eşsiz kahramanlığıyla püskürtüldüğünü anlatarak, 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını dile getirdi.

Geziye katılan öğrenciler ise, böylesi önemli bir organizasyona katılmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını söyleyerek, her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA