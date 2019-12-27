Öğrenciler AB’ye çözüm önerilerini sundu

Kayseri'de düzenlenen Avrupa Gençlik Parlamentosu 24.Ulusal Seçim Konferansı etkinliğinde İhlas Koleji, beş öğrencisiyle temsil edildi.

Avrupa Gençlik Parlamentosu 24. Ulusal Seçim Konferansı etkinliğinde İhlas Koleji, beş öğrencisiyle temsil edildi. Kayseri'de dört gün süren ve 21 okuldan 110 öğrencinin katıldığı konferansta Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Ahmet Emre Çekkaya, Beraa Nazyph Gulhan, Feyzi Kerem Okur, Emir Ertuğrul Korkmaz ve Mustafa Necati Yazıcı İhlas Kolejini temsilen delege olarak yer aldı.

"Gündem konularını tartıştılar"

İhlas Koleji öğrencilerinin de içinde bulunduğu 110 öğrenciden oluşan yedi komitede gündem maddeleri ele alındı. Komiteler günümüzdeki en önemli sorunlardan olan Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra iklim değişikliği- küresel ısınma ve tarımın yakın gelecekteki durumu, stajyerlerin ekonomi dünyasında karşılaştığı problemler, insan kaçakçılığı, sosyal medya kullanımı gibi gündem konularını tartıştılar ve sorunlar hakkında fikirler ürettiler.

"Toplantının sonunda çıkan kararları AB'ye gönderildi"

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı ve kulüp danışman öğretmeni Ayşe Ölmez, "Dört gün süren konferansta öğrencilerden oluşan komiteler değişim teması çerçevesinde kendi fikir ve önerilerini ortaya koydular ve kararlar hazırladılar. Toplantı sonunda çıkan kararları da Avrupa Birliği'ne ulaştırdılar." dedi.

"Başarıyla temsil ettiler"

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptığı açıklamada, İhlas Koleji öğrencilerinin Avrupa Gençlik Parlamentosu(EYP), Model Birleşmiş Milletler gibi platformlarda yer alarak okullarını başarıyla temsil ettiklerini söyledi.

"Ortaya çözüm yolları koydular"

Kayseri'de düzenlenen konferansta Avrupa'nın yaşadığı sorunların yanı sıra birçok gündem maddesi olduğunu ifade eden Yeltekin, "Bu konferansa gitmeden önce öğrencilerimiz okullarında danışman öğretmenleriyle birlikte çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiler. Konferansta da öğrencilerimiz akranlarıyla birlikte güncel konuları en iyi şekilde yorumlayarak bilgi birikimleri sayesinde ortaya çözüm yolları koydular." dedi.

"Küçük arkadaşlarına tecrübelerini aktarıyorlar"

İhlas Koleji okullarında artık bu platformlarda yer almanın bir gereklilik haline geldiğini vurgulayan Yeltekin, "Kurduğumuz kulüpler vasıtasıyla bu organizasyonlarda yer alan öğrencilerimiz kendilerinden küçük arkadaşlarına tecrübelerini aktarıyorlar. Danışman öğretmenlerimiz de tamamı İngilizce olan kulüp çalışmalarında öğrencilerimizi organizasyonlara hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA