Öğrenciler Akdeniz Üniversitesi’nden Memnun

Akdeniz Üniversitesi, Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından açıklanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 raporu açıklandı. Sonuçlara göre; Devlet Üniversiteleri arasında "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu" sıralamasında ve "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında 1. olurken Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet sıralamasında ise 6. sırada yer aldı.

Raporda ayrıca öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan "Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği" uygulandı. Sonuç olarak; TÜMA-2019'de 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35.715 öğrenciden öğrenim gördükleri üniversitenin rektörlerine ilişkin toplanan verilere göre Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ÜniAr Gümüş Ödüle layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi, ÜniAr tarafından açıklanan TÜMA 2019 raporu sonuçlarına göre Devlet Üniversiteleri arasında "Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı" sıralamasında 6., "Akademik Destek ve İlgi" sıralamasında 7., "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği" sıralaması ve "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" sıralamasında 17. oldu.

Kaynak: İHA