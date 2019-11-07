Öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Mektebim Koleji öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti. Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için çizdiği çağdaş ve modern yolda yürümeye devam edecek ve geleceğin nesillerini ilke ve inkılaplarının ışında yetiştireceğiz" dedi.

Bu yıl vefatının 81'inci yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret eden Mektebim Koleji'nden öğrenci, öğretmen ve velilerin olduğu 4 bin kişi, düzenlenen resmi törene katılarak Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu. Türk bayrağı taşıyarak Aslanlı Yolu geçen ziyaretçiler, mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Bugün burada öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerimizle yaklaşık 4 bin kişi olarak Ata'mızın huzurundayız. Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biri olarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için çizdiği çağdaş ve modern yolda yürümeye devam edecek ve geleceğin nesillerini ilke ve inkılaplarının ışığında yetiştireceğiz" diye konuştu.

"CUMHURİYETE SAHİP ÇIKACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"

Servet Özkök Anıtkabir Özel Defterine, "Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçiminin, idari bir sisteminin adı değildir. Cumhuriyet, Türk Milleti'nin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme iradesinin adıdır. Yüzünü çağdaş uygarlığa çeviren Cumhuriyet'imizin Kurucusu, Değerli Atamız Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'imizin kuruluşundan itibaren ilke ve inkılaplarının ışığında var olmaya devam eden bir millettin çocuklarıyla, gençleriyle ve yeni nesli yetiştirecek öğretmenlerimizle bugün huzurundayız. Mektebim Koleji olarak ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön verecek öğrenciler yetiştirmeyi kendimize görev bildik. Bu görevin sorumluluğunu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Milli ve manevi varlığımızı oluşturan tüm ilke ve değerlere, "en büyük eserim" diyerek bizlere emanet ettiğin Cumhuriyete sahip çıkacağımıza, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik alanda başarılarla dolu bir nesil yetiştireceğimize huzurunda söz veriyoruz. Aramızdan ayrılışınızdan derin üzüntü duyuyor ve 81. yılında sizi rahmetle anıyoruz. Saygılarımızla" yazarak imzaladı.

Gerçekleştirilen resmi törenin ardından mozoleyi ziyaret eden öğrenciler, Anıtkabir Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: DHA