Öğrenciler aşılanacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'LGS'de benzer soru iddiaları", öğretmenlerin aşılanma süreci ve öğrencilerin aşılanıp aşılanmayacağı gibi sorulara yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de benzer soru iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. En güçlü ölçme değerlendirme ekibi bizde. Bu sınava hazırlanan çocuklarımız için güçlü bir altyapımız var. Nerede olursa olsun yüz yüze öğretmenleriyle görüşüp, bu derslerle ilgili her şeyi sorabiliyorlar. 'Çocuklar hiçbir şekilde öğretmen veya ders görmedi' iddiaları asla söz konusu değil. Bunu çok iddialı söylüyorum. Bu sınavla ilgili de yüzde 10 civarında bir kontenjan var. Her zaman bu kontenjan dolar, zor soru kolay soru vardır. Bu sınavın ne kadar zor, dikkat isteyen bir sınav olduğunu biliyorum. Tıkır tıkır işleyen bir sınav." yanıtını verdi.

"Matematik sorularının zorluğu konusunda bir takım ifadeler var. Daha kolay olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama çocuklar burada belli bir sıralamaya giriyorlar. Kolay sorular sıralama yapmamızı zorlaştırıyor.." diyen Bakan Selçuk, "Benzer soru iddiaları ise tamamen dedikodu, öyle bir şey olsa zaten sorular ilk 1-2 saatte çıkarılırdı. Burada bir maksat var." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti ve sınava giren her çocuğu kutladı.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanma sürecine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Hekimlerden sonra aşılanan ilk meslek grubu öğretmenler oldu. Şu anda tüm öğretmenlerimizin aşılanmasıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Zaten çok kısa bir zamanda bu aşılama işlemi tamamlanacaktır. Eğitimi yüz yüze yapmanın hedefindeyiz.

Bizim yaza ve kışa göre tedbirlerimiz var. Neden açıp kapatıyorsunuz dediklerinde çok net olarak "Önce sağlık" diyoruz. Çocuklarımız için risk çok az. Amacımız eylülde okulları açmak."

ÖĞRENCİLER AŞI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin aşılanıp aşılanmayacağı yönündeki soruya ise "Eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama sağlık kısmına ben karışamam. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da çalışmaları var. Çocuklarımızın sağlığı bakanlığımız tarafından dikkatle ele alınıyor. Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olması bizi rahatlatıyor. O zaman "Neden okulu kapatıyorsunuz" diyorlar? Öğretmenlerimiz için bir risk oluşturuyor. Öğretmenlerimiz zarar göreceği için eleştirilebiliriz ama ben öyle bir riske giremem." yanıtını verdi.