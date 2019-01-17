Öğrenciler atık malzemelerle defile düzenledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Naze Bedir Metiner Anaokulu öğrencileri, eko okullar projesi kapsamında geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarladıkları kostümlerle defile düzenledi.

Kahta Naze Bedir Metiner Anaokulunda eğitim gören yaklaşık 155 öğrenci, anne, baba ve öğretmenlerinin desteğiyle gazete, plastik bardak, poşet ve karton gibi malzemelerden değişik kostümler yaptı.

Minik öğrenciler yaptıkları kostümleri eko okullar projesi kapsamında düzenlenen defilede giyip tanıttı.

Çocukların yeteneklerini geliştirmesi ve velilerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi açısından bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, "Zaman içinde özelliği bozulamadan muhafaza edilebilen ve işe yarmayacağı düşünülerek çöpe atılan her şey atık materyaldir. Artık materyaller çoğu zaman çocuklar için satın alınan çok pahalı oyuncaklardan daha değerli olabiliyor. Çocuklarımız bu atık materyallerden oldukça harika ürünler ortaya çıkarmış. Çizgi roman karakterleri veya kendi oluşturduğu bir karakter için kostüm hazırlayarak yeteneklerini sergilemişler" diye konuştu.

Yavuz Selim Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programa, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: İHA