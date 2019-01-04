Öğrenciler başkan ile etkinlik yaptılar

Çankırı'da öğrenciler Belediye Başkanı Hüseyin Boz ile etkinlikte bir araya geldiler.

Tarihi Çamaşırhanede düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren proje koordinatörü Bengü Sarıkaya Taştan, "Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ve Atatürk İlkokulunun desteğini alarak şehrimizin ileri gelenleri ile ilimizin tarihi ve kültürel mekânlarında kurduğumuz atölyelerde bir araya gelmeyi planladık. Bugün ilk etkinliğimizi Çankırı Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Boz'un katılımlarıyla gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve rol modelleri önceden toplamış olduğumuz atık maddeler ile oyuncak yaptılar. Konu çocuklar olunca akan sular durdu. Ortaya enfes oyuncaklar çıktı" dedi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Süheyla Balcı, "Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen oyuncaklar ile çocuklar öğrenmekle kalmayıp birçok beceri elde edeceklerdir. Proje ile öğrencilerin el göz koordinasyonunda artış sağlanacak, öğrencilerin sosyal zekâlarını ve zihinsel becerilerini geliştirerek sosyal ortamdan istifade etmeleri sağlanacaktır. İlkokul yıllarından edinilen becerilerin kalıcı olacağından bu tür bir proje hazırlanmıştır. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da bu konuya önem vererek bütün okullarda beceri atölyeleri kurmayı hedeflemektedir. Atatürk İlkokulu olarak bu müspet hedefin ilk örneklerini vermenin gururunu duymaktayız. İlk etkinliğimizde katılımlarıyla bizleri onurlandıran Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz'a teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ise, "Okulda yapacağımız bir etkinliği belediyemize ait tarihi Çamaşırhane'de yapıyoruz. Bu etkinlik çocuklarımızın el becerilerini geliştirecek, gönül dünyalarını akıllarıyla birleştirip farklı oyuncakları ortaya koyabilmelerini sağlayacak. Evde kullanılmayan atıl malzemelerden hayatta kullanabilecekleri güzel oyuncakları ortaya çıkarabilmelerini sağladık. Gençlerin eğitim dışında oyuncaklarla da hayata dair bir şeyler öğrenebileceklerini burada gördük" şeklinde konuştu

Kaynak: İHA