Öğrenciler bilgilendirildi, velileri bağışta bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu'nda öğrenciler, kök hücre ve kan bağışı hakkında bilgilendirilirken, velilerde kök hücre ve kan bağışında bulundu.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin ilik nakli olmayı bekleyen kızları Öykü Arin için başlatılan kök hücre kampanyası kapsamında, Çeşme'ye gelen Kızılay kan bağışı aracı, Çeşme merkezinde yüzlerce vatandaştan kök hücre ve kan bağışı topladı. Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu'nda, "Kahraman Aranıyor" adlı çizgi projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Büyük ilgi gören etkinlikte; aralarında velilerinde bulunduğu 130 kişi kan, 91 kişi ise kök hücre bağışında bulundu. Etkinlik kapsamında okulda açılan resim sergisi de büyük ilgi gördü.

Bilgilendirme etkinliğine; Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu'nun yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu, Atatürk Lisesi, Hayriye Nuri Ertan İlkokulu ve Germiyan İlkokulu öğrencileri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: İHA