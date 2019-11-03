Öğrenciler bilimsel ve kültürel gezide

DÜZCE(İHA) – Düzce Azmimilli Ortaokulu öğrencileri Ankara'da bilimsel ve kültürel içerikli gezi yaptılar.

Azmimilli Ortaokulu öğrencileri, Başkent Ankara'ya düzenlediği bilimsel ve kültürel içerikli gezi kapsamında Anıtkabir, Meclis'ler, MTA Tabiat Parkı Müzesi ve Feza Gürsoy Bilim Merkezi'ni gezdiler. 87 öğrenci yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı elde etti.

Kaynak: İHA