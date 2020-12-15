Milyonlarca öğrenci 2020 yılının birinci dönemini uzaktan eğitim şeklinde aldı. İlk dönem karne heyecanı yaşayan öğrenci ve veliler karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor. Peki Öğrenciler bu dönem karne alacak mı? İlk dönem karne verilecek mi 2020?

2020-2021'de okullarda uygulanacak takvim şöyle;

İlk ara tatili: 16-20 Kasım 2020

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2021

İkinci ara tatil: 12-16 Nisan 2021

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2021

ÖĞRENCİLERE 1. DÖNEM KARNE VERİLECEK Mİ 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu canlı yayın programında eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. 22 Ocak tarihinde sona erecek 1. dönem için öğrencilere karne vermek istediklerini belirten Selçuk “ 22 Ocak’ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.” dedi.

Okullarda sınav yapılmasıyla ilgili konuya ilişkin karar alınan önlemler ve koronavirüs tablosundaki artışa veya azalışa göre karara bağlanacak. 2019 eğitim öğretim yılında öğrenciler karnelerini okul yönetimlerinden randevulu bir şekilde almıştı. Salgın sebebiyle kritik bir süreçten geçen İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1. dönem aldıkları notlar 2. dönem karnesi için geçerli sayıldı ve sınıfta kalma kaldırıldı.

YARIM KALAN SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Kesin bir takvime bağlı olmayacaklarını “ Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır. “ sözleriyle ifade eden Selçuk yüz yüze imkanlarla birinci sınavların büyük ölçüde bittiğini ve kalan sınavlarla ilgili tek sınav yapılacağını belirtti. İşte Bakan Selçuk’un sınav açıklaması;

“Kısmen eksikler var ama kalanlar için de zaten tek bir sınav yapılacak. Bunun dışında performans ve projeyle ilgili eğitim-öğretim yılı başında sürecin zaten başladığına ve bununla ilgili bir problem bulunmuyor. Yüz yüze sınavı eksik kalan öğrencilerle ilgili salgının seyrine bağlı olarak, dönem içinde grup ve günlere ayırarak sınavların yapılabilir.”

Konuk olduğu canlı yayında yüz yüze eğitimle ilgili kritik noktalara değinen Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili konunun önümüzdeki hafta düzenlenecek Kabine toplantısında değerlendirileceğini ifade etti. Alınacak karar ile ilgili “ Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor.

Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek” şeklinde konuşan Selçuk bir an önce okulların açılması yönünde talebi olduğunu vurgulayarak Bilim Kurulu ile temas halinde olduklarını ve 4 Ocak tarihinin iyimser bir yaklaşık olduğunu belirtti.