Öğrenciler deltada ders yapacak

Eğitim, bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında iş birliği ve paydaşlıklara öncelik veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve bir özel kolejin paydaş olarak sorumlu olduğu "Deltada Öğreniyorum" projesiyle öğrencilerin doğada öğrenmelerine katkıda bulunacak.

OMÜ, İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile özel kolej iş birliğiyle gençleri Samsun Kızılırmak Deltası'nda tabiatla buluşturacak "Deltada Öğreniyorum" projesinin protokol imza töreni, Üniversitenin Rektörlük Toplantı Odasında yapıldı.

İmza töreninde; OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Samsun Bil Okulları Kampüs Kurucusu Turan Arslan, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Proje Yürütücüsü Fatma Gönül Solmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çayıroğlu, kolejin Lise Müdürü Nihat Aras ile Ortaokul Müdürü Recep Koç ve idari yetkililer hazır bulundu.

Kızılırmak Deltası'nın öğretici doğasının kucağında öğrencilere okul ve sınıf dışı eğitim deneyimi kazandıracak iş birliği protokolü; Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve özel okulun Kampüs Kurucusu Turan Arslan tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol aynı zamanda; uygun yer ve zamanlarda kullanılmak üzere personel görevlendirmesi, yemek, ulaşım ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasını da kapsıyor.

Projenin; öğrencilerin görerek, duyarak ve dokunarak öğrenmelerine ciddi katkılar sunacağını belirten Genel Sekreter Menderes Kabadayı Kızılırmak Deltası gibi doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen bir değere sahip oldukları için kendilerini çok şanslı addettiklerini dile getirerek iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Projede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise öğrencilerin doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu anlamda onlara farkındalık kazandırılması hususunda uzman olarak görev alacak.

İmza töreninin ardından Genel Sekreter Kabadayı konuklarına, üniversite yönetimince yoğun olarak kullanılan yeni Senato Toplantı Salonunu tanıttı.

Kaynak: İHA