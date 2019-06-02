Öğrenciler ders kapsamında ‘Sanat Sokağı’ oluşturdu

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, ders kapsamında seçtikleri bir sokağı, yaptıkları boyama çalışmaları ve ağaç dikimi ile sanat sokağına dönüştürdü.

Solhan Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında farklı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, Öğretim Görevlisi Vildan Burulday'ın önerisi ile bir sokağı sanat sokağına dönüştürme kararı aldı. Bu kapsamda çalışmalara başlayan öğrenciler, sokağın duvarlarını ve kaldırımlarını rengarenk boyayarak, çizimler yaptı. Aynı zamanda sokağa fidanlar diken öğrenciler, sıradan bir sokağı farklı bir görüntüye kavuşturarak sanat sokağına dönüştürdü.

Çalışma hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Vildan Burulday, "Solhan'a böyle güzel bir sokak kazandırmak bizim için çok önemli bir amaçtı. Bu amaç doğrultusunda Solhan Belediyesi'nin de desteğini alarak harekete geçtik. Öğrencilerimiz bu anlamda çok ciddi bir emek sarf etti. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin Solhan'a kazandırdıklarının somut bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Destek vermesi durumunda daha güzel ve anlamlı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Nitekim önümüzdeki dönemlerde de yapacağımız çalışmalar her öğrencimizin Solhan için bir kazanç olduğunu gösterecektir" dedi.

Kaynak: İHA