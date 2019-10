Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencileri, Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitlikleri iki ilçe kaymakamlığının işbirliği ile ziyaret etti.

Yurdun dört bir yanından Altıntaş Meslek Yüksek Okulu'na eğitim görmek için gelen birinci sınıf öğrencileri, Kurtuluş Savaşı'nın büyük meydanı Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitlik ve tarihi mekanları, Altıntaş ve Dumlupınar Kaymakamlıklarının ortak işbirliği ile ziyaret ettiler ve şehitler için dua ettiler.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Eğitim ve öğretiminiz vesilesi ile ikamet etmeye başladığınız bu toprakların en değerli varlıkları olan, kahramanlıklarıyla yedi düvele karşı destan yazan aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını görmenizi, bugün özgürce yaşamanızın onların kanı ve canı ile sağlandığını hissetmenizi istediğimiz için bu ziyareti organize ettik. Şehitlerimize olan mukaddes borcunuzu ödemenin en güzel yolu, hayatınızın her döneminde üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Bugün bu görevin adı öğrencilikse; öğrenciliğinizi en iyi şekilde ifa etmenizi, ülkemizin geleceği olarak, vatanımıza milletimize en yüksek değerleri katmak üzere kendinizi yetiştirmenizi diliyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü düstur edinmenizi temenni ediyor ve her birinize başarılar diliyorum" dedi.

Böyle bir imkanın sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenciler, iki ilçe Kaymakamlarıyla bir süre sohbet ederek Dumlupınar'ın tarihi hakkında bilgi edindi.

