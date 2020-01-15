Öğrenciler eğitim tarihi müzesini gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğe tarafından açılan tarihi eğitim müzesini TOBB ilkokulu öğrencileri gezdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Düzce 15 Temmuz Anadolu Lisesi binasında Eğitim Müzesi oluşturulan müze öğrenciler tarafından geziliyor. TOBB İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri öğretmenleri Fatma Şahin rehberliğinde eğitim müzesini gezdiler. Öğrenciler geçmiş dönemlerde bu güne eğitimde yaşanan değişiklikleri görmüş oldu.

Kaynak: İHA