Öğrenciler emeklerini sergiliyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi'nde Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu'nun(MYO) Mezuniyet Sergisi düzenlendi.

Sergide sanatseverlere, 2017 yılında eğitim-öğretime başlayıp, 2019 yılında eğitimlerini tamamlamak üzere olan, okulun Kuyumculuk ve Takı Tasarımı ile Seramik, Cam ve Çinicilik programı öğrencilerinin cam, seramik, takı ve çini atölyelerinde okul hayatları boyunca ürettikleri eserler sergileniyor. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Değirmendere Ali Özbay MYO Müdür Yardımcısı ve El Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nermin Demirkol, "Sergide farklı tekniklerle üretilen 114 parça seramik, 46 parça cam, 68 parça takı ve 21 parça çini çalışması bulunmaktadır. Sergi süresince desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçen herkese ve büyük bir özveriyle çalışan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol ve sanatseverler sergideki eserleri gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretim elemanları ve öğrencilere sergiye katkılarından dolayı belge takdimi ile sergi açılışı tamamladı. Büyük beğeni toplayan sergi, 28 Haziran tarihine kadar SEKA Kağıt Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

Kaynak: İHA