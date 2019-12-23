Öğrenciler empati yaptı, kendilerini engellilerin yerine koydu

Suluova Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri göz bandajı takıp, tekerlekli sandalyeye oturarak empati yaptı, kendilerini engellilerin yerine koydu.

Okullarında uyguladıkları "Bir gün Bende Engelli Olabilirim" eTwinning Projesi kapsamında öğrencilerinde farkındalık oluşturabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Gençalioğlu, kısa bir zaman diliminde de olsa öğrencilerin derslere bu şekilde girerek aslında engelli insanların hayatın her alanında yaşadıkları zorlukları hissedebileceklerini ve onları daha iyi anlayabileceklerini söyledi.

Kimi öğrencilerin göz bandı takarak görememenin, kimi öğrencilerin tekerli sandalye ve koltuk değnekleri kullanarak hayatın olağan akışına devam etmenin ne demek olduğunu keşfetmeye çalıştığı bu anlamlı etkinliğe Suluova Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Semiz ile birlikte katılarak, kendisi de tekerlikli sandalyeye binen Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, en büyük engelin kalplerde, gönüllerde bulunan engel olduğuna vurgu yaparak; sevgiyle hep birlikte tüm engelleri ortadan kaldırabileceğinin altını çizdi.

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanında olduklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Davu, ilçemizde böylesine anlamlı bir konuda eTwinning Projesi gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu idarecilerini, eTwinnig Projesi Yürütücüsü Derya Karaman'ı ve öğrencilerini tebrik ederek gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini etti.

Kaynak: İHA