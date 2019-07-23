Öğrenciler evcil hayvanlarına üniversite kampüsündeki barınaklarda bakabilecek

Antalya AKEV Üniversitesi yeni eğitim döneminde, evcil hayvan besleyen adaylar için büyük bir fırsat sağlıyor. Üniversite, öğrencilerin evcil hayvanlarını üniversite kampüsünde bakabileceği projenin startını verdi. AKEV Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, "Üniversitemizde öğrencilerin beslediği herhangi bir evcil hayvanı varsa, onlar için özel barınaklar kurguladık. Gençlere bu yeni yol ayrımında, evcil hayvanı ile yol alabilmesi için bir fırsat sunmuş olmak istedik" dedi.

Bu yıl ilk mezunlarını veren Antalya Akdeniz Eğitim Vakfı (AKEV) Üniversitesi yeni eğitim dönemi kapsamında tercih yapacak üniversite adaylarını ağırlamaya başladı. AKEV'in şehrin hem içinde, hem de şehrin gürültüsünden uzakta yer alan Kadriye'deki kampüsünde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak derslikler, kütüphane, yemekhane ve öğrenci yurtları yer alıyor.

3 fakültenin yer aldığı üniversitede, İnsani Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyoloji bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İletişim Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletme, Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Adalet, Mimari Restorasyon, Bankacılık ve Sigortacılık, Grafik Tasarımı, İnşaat Teknolojisi ve Sosyal Hizmetler bölümleri bulunuyor.

Nisan ayında üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, üniversitenin kapılarını İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine açtı. Akademik kadroyu güçlendirerek, nitelikli eğitim sürecine erişmeyi hedeflediklerini belirten Akgül, öğrenci merkezli bir anlayış benimseneceğini aktardı.

"Eş seçimi kadar önemli bir seçim süreci"

Üniversite tercihleri 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Puanlarını öğrenen üniversite adayları hayallerindeki üniversitelere giderek okumak istedikleri bölümlerle ilgili bilgi almaya başladı. Bu süreçte ailelerin etkin bir rol oynadığını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, anne babalara çağrıda bulundu. Anne babaların, kendi talihsizliklerinin çocukları tarafından aşılmasını beklediğini dile getiren Akgül, "Örneğin baba doktor veya anne mühendis olmak istiyor fakat bunu başaramamış. Bunu bir şekilde çocuklarının başarmalarını bekliyorlar. Bu oldukça iyi niyetli bir yaklaşım, ben de bir anneyim ve çocuğumun iyiliğini isterim. Ancak değişen teknoloji çağında gençlerin algıları oldukça başka boyutlara yönelmiş durumda, dolayısıyla tercihler aynı tercihler değil, çünkü dünya aynı değil. Bu hızlı evrilme sürecinde gençlerin tercihlerinde bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Anne babayı memnun etmek gibi bir sorumluk da ortaya çıkınca, sonuç olarak kendi rızası olmayan alanlarda çocukların bir takım çabalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Gençler bunu anne babaya çok rahatlıkla ifade edemiyor, bizler bu noktada daha açıklıkla kendilerini dile getirebildikleri kitleler oluyoruz. Ailelerin empati kurması ve çocuklarının yetenekleri çerçevesinde kararlarını verebiliyor oluşu çok önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ben bunu tıpkı bir eş seçimi gibi önemli bir seçim süreci olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler evcil hayvanlarına üniversitede bakabilecek

Farklı şehir tercihi yapan adayların ailelerinden ayrılmak durumunda kaldıklarını anımsatan Akgül, özellikle evcil hayvan besleyen öğrenciler için AKEV'de büyük bir imkan olduğunu paylaştı. Üniversite olarak evcil hayvanların barındırılması noktasında bir fark oluşturmak istediklerini söyleyen Akgül, "Gencin beslediği herhangi bir evcil hayvanı varsa, biz onlar için özel barınaklar kurguladık. Gençlere bu yeni yol ayrımında, evcil hayvanı ile yol alabilmesi için bir fırsat sunmuş olmak istedik. Gencin yeni kurgulamaya çalıştığı yaşam sürecinde bir dostunun yanında oluşu önemli bir avantaj diye yorumlamak isterim. Hayvan dostu gençler bir başka arkadaşıyla kaynaşma fırsatı yakalamış olacak" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okul bahçelerinde köpek bakılması konusunda paylaşımını hatırlatan Akgül, bu yolda doğru bir karar almış olduklarını ifade etti. Akgül, tercih yapacak tüm adayların yüreklerinin sesini dinlemelerini tavsiye ederek, bol şans temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA