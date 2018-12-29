Öğrenciler harçlıklarını Yemen’e bağışladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan bir ortaokulun öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıkları Yemenli ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Kurtalan Selahattin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, harçlıklarından topladıkları 812 lirayı Yemen'e gönderilmek üzere İHH yetkililerine teslim etti. Öğrencilerden Emrullah Enes Bayram Abdüssamet Aktar, Nisanur Toktanış, Yemen'in adını daha önce hiç duymadıklarını televizyonlardan çocukların zulüm gördüğüne şahit olup bunu okul müdürüne anlattıklarını söyledi. Okul müdürünün yol göstermesi üzerine yardım kampanyası başlatmaya karar verdiklerini belirten öğrenciler, topladıkları parayı İHH yöneticilerine teslim ettiklerini söyledi.

Kurtalan Selahattin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Bayrak, öğrencilerin böyle bir konuda duyarlılık göstermesinin, Türk milletinin yardımseverliğine güzel bir örnek olduğunu belirterek, davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA