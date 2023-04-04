Öğrenciler hemen başvuru yapsın! Öğrenci başı 3.039 TL yardım yapılacak: Bu şartlara dikkat!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine müjde! PTT tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken aileler için çocuk yardımı ödemesi yapılacak. Başvuru yapan aileler, çocuklarının okul kademesine göre değişen miktarlarda ödeme alabilecekler. T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenecek olan ödeme tutarı, ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklar için 3.039 liraya kadar çıkabilir. Üniversiteye giden öğrenciler ise başvuru işlemlerini kendileri yapabilirler. Bu destek ödemesi, okula giden çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için harcanabilir.

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Değişen ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren ailelere destek olmak amacıyla, devlet çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi vermeye devam ediyor. Aileler, çocuk yardımı parası almak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Özellikle son 2 yıldan bu yana, çocukların okul masraflarının karşılanması zorlaşmıştır ve bu nedenle devlet tarafından yapılan bu yardım, ailelere büyük bir destek sağlayabilir. Başvuru yapmak isteyen ailelerin, e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

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Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay düzenli sosyal yardım ödemesi yaparak yardımcı olmaktadır. Çocuk başına verilen SED yardımı da, özellikle okula giden çocuğu olan ailelere sağlanan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinden biridir. Ancak bu ödeme, çocukların okul kademesine göre değişmektedir. İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenciler için SED yardımı almak isteyen aileler başvuru yapabilirken, üniversite öğrencileri ise kendileri başvuru yapabilmektedir. Bu destek ödemesi, özellikle okul masraflarının karşılanması konusunda yardıma ihtiyacı olan ailelere büyük bir destek sağlayabilir.





SED yardımı için en az 3.050 TL gibi bir ödeme yapılacak olmasına rağmen, başvuru şartları arasında hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari Ücretin üçte birinden az olması gibi önemli bir şart da bulunmaktadır. Bu nedenle, bu şartı sağlamayan kişilerin başvurularının kabul edilmeyeceği konusunda dikkat çekilmektedir. Onaylanan başvurular için ödemeler, PTT aracılığıyla alınabilecektir. Başvuru sahipleri, başvurularının onaylanması halinde, kimlikleri ile birlikte PTT şubelerinden çocukları için ödemelerini alabilirler. Bu destek ödemeleri, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanmasına yardımcı olabilecek önemli bir destektir.