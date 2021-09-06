Öğrenciler için zil çaldı: Yüz yüze eğitim heyecanı bugün başladı!

Türkiye genelinde COVID-19 tedbirlerinin alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci okulları, sınıfları doldurdu. Öğrenciler bu sabah, yaklaşık 1 buçuk yıldır ayrı kaldıkları okullarına, sıralarına, arkadaş ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile yüz yüze eğitim için alınacak tüm tedbirler kamuoyuna sunulmuştu. Bu tedbirler doğrultusunda bugün itibarıyla öğrenciler için zil çaldı.

KAPILAR AÇILDI, ÖĞRENCİLER OKULLARINA KOŞTU

Yaklaşık 1 buçuk yıldır evlerinde uzaktan eğitim gören öğrenciler, okul hasretini bugün sonlandırıyor. Sabah saatlerinde evinden çıkan okullular; sınıf sıraları, arkadaşları ve öğretmenleriyle bulaşacak. Öğrencilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul binalarına girişleri gerçekleşti. Maske ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alan öğrenciler, sınıflarıyla buluşmanın sevincini yaşadı. Bazı öğrencilerin dirsek teması ile selamlaşması, ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı. Okul koridorlarına ve sınıflarına asılan "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" pankartları öğrenciler ve öğretmenleri tarafından dikkatle okunuyor.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler, illere gönderilen "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile yüz yüze eğitim için alınacak tüm tedbirleri uygulamak zorunda. Bu tedbirler dahilinde en önemli madde ise maske takma zorunluluğunun olması. Ancak gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenlerle maske takması uygun görülmeyen öğrenciler ise, yüz koruyucu siperlikleri takacak.

Sadece öğrenciler değil, öğretmenler de aşılanma durumundan bağımsız olarak okul sınırları içerisinde muhakkak maske kurallarına uymak zorundalardır.

Farklı sınıflarda ders verecek olan öğretmenlerin ders arasında maskelerini değiştirmeleri öneriliyor.

Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

VELİLERE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Rehberin sonunda, okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilmesi de önerilirken, formda “Çocuğumda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu, aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığı, aile içerisinde Covıd-19 tanısı alan kişi bulunması durumu” görülmesi üzerine, velinin çocuğunu okula göndermemesi isteniyor.