Ali Gürbüz, Tarihi Elmalı Güreşleri'ndeki mağlubiyet sonrası konuştu: "Boşuna emek vermişiz, gerçekten çok yazık!"Bahri Şatıroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Aşık Veysel'in oğlu kimdir?Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 3 yılın ardından ilk kez Belarus'ta sahneye çıktı! Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi!ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 6 Eylül 2021 PazartesiWhatsapp kullananlar dikkat! Bilgileriniz artık güvende değil! Yazılım açığı nedeniyle gizli bilgilerinize erişiliyor!Ediz Bahtiyaroğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakerede bulunacağızOkulların açılmasıyla İstanbul'da trafik felç oldu! 3 dakikalık yol 1 saatte geçilemedi!Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı!Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma 5. sezon yayın tarihi ne zaman?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Öğrenciler için zil çaldı: Yüz yüze eğitim heyecanı bugün başladı!

Öğrenciler için zil çaldı: Yüz yüze eğitim heyecanı bugün başladı!

Yüz yüze eğitim bugün başladı. Okullarından yaklaşık 1 buçuk yıldır uzak kalan öğrenciler sıralarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Eğitim ve öğretimin çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek, gereken tüm önlemlerin alındığını ve hazırlıkların yapıldığını duyuran Özer, öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yıllarında başarı dileklerinde bulundu.

Öğrenciler için zil çaldı: Yüz yüze eğitim heyecanı bugün başladı!

Türkiye genelinde COVID-19 tedbirlerinin alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci okulları, sınıfları doldurdu. Öğrenciler bu sabah, yaklaşık 1 buçuk yıldır ayrı kaldıkları okullarına, sıralarına, arkadaş ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile yüz yüze eğitim için alınacak tüm tedbirler kamuoyuna sunulmuştu. Bu tedbirler doğrultusunda bugün itibarıyla öğrenciler için zil çaldı.

Öğrenciler için zil çaldı: Yüz yüze eğitim heyecanı bugün başladı!

KAPILAR AÇILDI, ÖĞRENCİLER OKULLARINA KOŞTU

Yaklaşık 1 buçuk yıldır evlerinde uzaktan eğitim gören öğrenciler, okul hasretini bugün sonlandırıyor. Sabah saatlerinde evinden çıkan okullular; sınıf sıraları, arkadaşları ve öğretmenleriyle bulaşacak. Öğrencilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul binalarına girişleri gerçekleşti. Maske ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alan öğrenciler, sınıflarıyla buluşmanın sevincini yaşadı. Bazı öğrencilerin dirsek teması ile selamlaşması, ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı. Okul koridorlarına ve sınıflarına asılan  "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" pankartları öğrenciler ve öğretmenleri tarafından dikkatle okunuyor.

Öğrenciler için zil çaldı: Yüz yüze eğitim heyecanı bugün başladı!

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler, illere gönderilen "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile yüz yüze eğitim için alınacak tüm tedbirleri uygulamak zorunda. Bu tedbirler dahilinde en önemli madde ise maske takma zorunluluğunun olması. Ancak gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenlerle maske takması uygun görülmeyen öğrenciler ise, yüz koruyucu siperlikleri takacak.

Sadece öğrenciler değil, öğretmenler de aşılanma durumundan bağımsız olarak okul sınırları içerisinde muhakkak maske kurallarına uymak zorundalardır.

Farklı sınıflarda ders verecek olan öğretmenlerin ders arasında maskelerini değiştirmeleri öneriliyor.

Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

Öğrenciler için zil çaldı: Yüz yüze eğitim heyecanı bugün başladı!

VELİLERE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Rehberin sonunda, okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilmesi de önerilirken, formda “Çocuğumda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu, aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığı, aile içerisinde Covıd-19 tanısı alan kişi bulunması durumu” görülmesi üzerine, velinin çocuğunu okula göndermemesi isteniyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT