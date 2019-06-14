Öğrenciler karnelerini Bakan Selçuk’un elinden aldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Tatil kavramı sadece amaçsız ve boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değildir. Çocukların ekranlardan uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkanı bulurlar, anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirirler ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması olarak değerlendirirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Ankara'nın Ayaş ilçesindeki Bünyamin İlkokulunda düzenlenen Karne Dağıtım Törenine katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, bugünün çok özel bir gün olduğunu belirterek, "Bugün hasat günü, harman günü. Eğitimin bir bütün olarak sadece sınıfların içinde değil bir hayat sahnesinde yürüyen bir iş olduğunu, evin içinde, sokakta, sosyal medya da ailede her yerde icra edilen bir süreç olduğunu tekrar tekrar vurguluyorum. Tam da bugün onu vurgulamamızın yeri. Çünkü bu atölyede ve buna benzer tasarım ve beceri atölyelerinde çocuklarımız sadece akademik olarak belirli içeriklerle karşılaşmıyorlar, hayata hazırlanmak için ihtiyaç duydukları her türlü etkinlikleri burada deneme, sınama imkanı buluyorlar. Aslında milli, manevi değerlerin bu toprakların, coğrafyanın değerlerinin çocuklarımızın ruhlarında, kimliklerinde yerleşmesi için sadece kitabi bilgilerin değil, yaşayarak, prova ederek yapılması gereken bir iş olduğunun da bir kanıtı sayılabilir buradaki süreç" ifadelerini kullandı.

Yaz tatili için bazı etkinlik önerilerinde bulunduklarını kaydeden Selçuk, "Bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz" diyerek tatil kavramının sadece amaçsız ve boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise olmadığını vurguladı.

Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı sorusuna cevap vermemiz gerekir. Daha iyi teklif, çocukların ekranlardan uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkanı bulurlar, anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirirler ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması olarak değerlendirirler. Bu amaçla sosyal etkinlik modülümüzü ekleme fırsatı bulduk, bununla ilgili bir belge de veriyoruz karnenin yanında. Bu modülün ve belgenin amacı; çocuklarımızın sadece akademik notlar üzerinden değil, sosyal faaliyetleri, becerileri ve diğer özellikleri açısından da izlenmesi, değerlendirilmesi, rehberlik çalışmalarında bunun dikkate alınmasının imkanını sağlamış oluyoruz. Bütün bunları toplu olarak değerlendirdiğimizde de bu okulda aslında kırsal denilebilecek bir bölgede, 1925 tarihinde kurulmuş bir okulumuzdayız. Öğretmenlerimizle beraber bu okulda öğrencilerimizin bütünsel olarak gelişmesine nasıl hizmet edebilirizin projesini yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir okulda bulunmaktan, çocuklarımızın karne sevincini paylaşmaktan inanılmaz derecede mutluyum. İnşallah bu tatil süreci çocuklarımızın kendilerine değer kattıkları bir sürece dönüşecek, çok daha mutlu, çok daha dinlenmiş bir vaziyette yeni eğitim öğretim yılına da hazırlanma fırsatı bulacaklardır."

Bakan Selçuk'a, Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Karne alan öğrencilere, yaz tatilinde okumaları için "Meraklılık ve Evliya Çelebi, Öğrenme ve Marie Curie, Dürüstlük ve Konfüçyüs, Kendine Güven ve Mimar Sinan" kitapları ile Mangala oyunu ve kalem seti hediye edildi.

Kaynak: İHA