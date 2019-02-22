Öğrenciler, Kaymakam Vardar ile röportaj yaptı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul dergisi için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ile röportaj yaptı.

Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK Bilim Sergisi kapsamında okul dergisi için Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ile 16 sorudan oluşan bir röportaj yaptılar. Samimi bir ortamda gerçekleşen röportaj sonucunda TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK Bilim Sergisine de Kaymakam Vardar'ı davet ettiler.

Kaymakam Vardar, öğrencilerin yeni çıkaracakları okul dergisi için röportaj verirken, eğitim hayatında ise başarılar diledi.

Kaynak: İHA