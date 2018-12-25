Öğrenciler kendi drone’larını yaptı

Çanakale'nin Biga ilçesindeki Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencileri kendi drone'larını yaptı.

Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu'nda eğitim gören 5-6 ve 7. sınıf öğrencileri iki yıldır devam eden Robotik Kodlama eğitimleri kapsamında kendi drone'larını yaptı. Öğrencilere bu projede rehberlik eden Türkçe Öğretmeni Harun Dokuyucu, "Robotik Kodlama projelerimiz kapsamında bir quadcopter yaptık. Kısıtlı bütçe ile en iyisini yapmaya çalıştık. Öncelikle öğrencilerimiz Tinkercad programı kullanarak kendi Frame'lerini hazırladılar. Frame'mizi 3D yazıcıyla kendimiz bastık. Görüldüğü üzere okulumuzun adı frame üzerinde yazıyor. Sonra ihtiyacımız olan elektronik parçaları internetten sipariş ettik. İlk olarak Racerstar 1806 motorlar kullandık. Sp Racing f3 bir uçuş kontrollüsü kullandık.Blheli 20A elektronik hız kontrolcüsü ekledik. Flysky iA6B Alıcı ile Kuman'da bağlantısı sağladık. Bir FPV Kamera takıp, Lipo pil ile gücümüzü verdik. FPV Verici kullanarak uçuş görüntülerini canlı yayın yaparak VR gözlüğe ve tablete aktardık. Betaflight ve Blhelisuite programlarını kullanarak quadcopter'imizi uçuşa hazır hale getirdik. Sonra uçuş çalışmalarına başladık. Öğrencilerimiz şu aşamada, üç boyutlu uçuş simülasyonları ile gerçek quadcopter uçurma alıştırmaları yapıyorlar. Ayrıca Biga Türk Hava Kurumu'ndan quadcopter uçurmak için eğitim desteği alıyoruz. Birkaç ay içerisinde öğrencilerimiz uçuş eğitimlerini tamamlayacaklar" dedi.

Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu Müdürü İlyas Şen ise, "Robotik Kodlama çalışmalarımız her geçen gün yeni yapılan çalışmalarla devam ediyor. Robotik kodlama eğitimleri öğrencilerimizin hayal dünyalarının gelişmesi, kendilerine güvenme, el becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeleri açısından son derece fayda sağlamaktadır. Çünkü yapılan tüm çalışmalar çocuklarda yeni bir şeyler üretmenin verdiği heyecanla derslerine de olumlu bir şekilde motive olmalarına yardımcı olmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA