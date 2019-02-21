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Öğrenciler kuşlara yuva yaptı

Adıyaman Zey Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yaptı.

Öğrenciler kuşlara yuva yaptı

Adıyaman Zey Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yaptı.

Zey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal ve öğrenciler okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvaları yaptı. Kendi tasarladıkları kuş evlerini yapan öğrenciler yaptıkları evleri ağaçlara astı. Öğrenciler bu kuş evlerine yem ve su bıraktı.

Öğrencilerin hayvan sevgisi, hayvanların insan hayatındaki önemi ve kuşlarında eve ihtiyacının olduğuna dikkat çekmek için bu etkinliğin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öğrenciler kuşlara yuva yaptı

Öğrenciler kuşlara yuva yaptı

Kaynak: İHA

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