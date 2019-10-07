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Öğrenciler metroda kitap okuyarak ‘Kitap her yerde’ mesajı verdi

Bursa'da aynı lisede eğitim gören onlarca genç bir araya gelerek metroda kitap okudu.

Öğrenciler metroda kitap okuyarak ‘Kitap her yerde’ mesajı verdi

Bursa'da aynı lisede eğitim gören onlarca genç bir araya gelerek metroda kitap okudu. Öğrenciler bu etkinlikle vatandaşlara "kitap okumanın yeri ve zamanı yoktur" mesajı verdi.

Modern Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya gelerek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler metroya binerek hep beraber kitap okudu. Öğrenciler etkinlik kapsamında kitap okumanın önemine ve gerekliliğine dikkat çekti.

Öğrenciler metroda kitap okuyarak ‘Kitap her yerde’ mesajı verdi

Öğrenciler metroda kitap okuyarak ‘Kitap her yerde’ mesajı verdi

Kaynak: İHA

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