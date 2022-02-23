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  3. Öğrenciler “Okçuluk Turnuvasında” yarıştı: 100 sporcu madalya için mücadele verdi

Öğrenciler “Okçuluk Turnuvasında” yarıştı: 100 sporcu madalya için mücadele verdi

Pendik Belediyesi Pendik Okul Sporları Okçuluk Turnuvası düzenlendi. Ortaokul-lise yaş aralığında yarışan 100 sporcu 2 gün boyunca turnuvalarda mücadele etti.

Öğrenciler “Okçuluk Turnuvasında” yarıştı: 100 sporcu madalya için mücadele verdi

Pendik Belediyesinin Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlediği Pendik Okul Sporları Okçuluk Turnuvaları’nda öğrenciler yarıştı.

100 SPORCU YARIŞTI

Ortaokul-lise yaş aralığında yapılan turnuvalar 22-23 Şubatta 2 gün boyunca Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi'nde sürdü.26 takımdan oluşan toplam 100 sporcu 9 metre çizgisinden oklarıyla atış yaptı. Turnuvalarda Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde maçlar düzenlendi. Turnuvalar sonrası ilk 4’e girerek derece yapan tüm takımlara madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

Öğrenciler Okçuluk Turnuvasında yarıştı: 100 sporcu madalya için mücadele verdiÖğrenciler Okçuluk Turnuvasında yarıştı: 100 sporcu madalya için mücadele verdiÖğrenciler Okçuluk Turnuvasında yarıştı: 100 sporcu madalya için mücadele verdi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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