Öğrenciler önce kitap okudu, ardından fidan dikti

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında önce kitap okudu, ardından da okul bahçesine fidan dikti.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, BENGİ kapsamında ilçedeki tüm okulları ikinci defa gezmeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile birlikte Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Öner, Okul Müdür Mehmet Çelik tarafından karşılandı. Okul salonunda 8'inci sınıf öğrencileriyle birlikte kitap okuyan Öner, onlarla sohbet edip, sorular sordu. Daha sonra Kaymakam Öner, çevre düzenlemesi kapsamında okul bahçesinde öğrencilerle birlikte ıhlamur fidanı dikti. Okuma etkinliğine ve fidan dikimine Şehit Pilot Erdem Mut'un yakınları da katıldı.

Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, fidan dikimi konusunda bilgiler verdi. İki yıldan bu yana okulları gezdiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner ise, "Valimiz Ersin Yazıcı'nın başlattığı BENGİ projesi kapsamında ilçedeki tüm okullarımızı ikinci kez geziyoruz. Ayrıca Sporda Gelecek 10'la Gelecek Projesi kapsamında da çalışmalarımız oluyor. Bugün de Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldik. Önce öğretmenlerle bir sohbet gerçekleştirdik. Daha sonra 8'inci sınıflarla birlikte okuma etkinliği yaptık. Daha sonra da okul bahçesine ıhlamur ağaçları diktik. Öğrencilerimiz arasında kitap okuma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Bunun için de okuma etkinliklerimiz devam edecek. Eğitimle ilgili başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği gecen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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DHA